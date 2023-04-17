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23 Nisan Er Reklam Minikler Turnuvası tamamlandı

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23 Nisan Er Reklam Minikler Turnuvası tamamlandı
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Masa tenisinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen 23 Nisan Er Reklam Minikler Turnuvası, Cumartesi günü federasyon salonunda yapıldı.
Her yıl geleneksel olarak Er Reklam ana sponsorluğunda yapılan turnuva bu yıl da yoğun sporcu katılımıyla gerçekleştirildi.
U11 ve U13 yaş kategorilerinde 23 Nisan etkinliği adı altına yapılacak olan turnuva saat 10.00’da başlayarken dereceler şu şekilde oluştu;
U11 KIZLAR
1. Melike İlhan (Dumlupınar)
2. Vera Yaşamsal (Arucad Anka)
3. İzlem Özel (GAÜ)
U13 KIZLAR
1. Ayşe Çubukçu (Arucad Anka Spor Derneği)
2. Duru Barutçuzade (Arucad Anka Spor Derneği)
3. Vera Yaşamsal (Arucad Anka Spor Derneği)
4. Aren Yaşamsal (Arucad Anka Spor Derneği)
U11 ERKEKLER
1. Sonay Hayatseven (GAÜ)
2. Kuzey Taşlı (LAÜ)
3. Mert Özer (GAÜ)
4. Rüzgar Özkan (Dumlupınar)
 
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