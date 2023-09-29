12 Yaş Tenis Ligi şampiyonu Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü

Güven Sigorta 12 Yaş Tenis Ligi Federasyon kortlarında dün oynanan maçlarla sona erdi.
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 12 Yaş Tenis ligini şampiyonlukla tamamladı.
Alınan sonuçlara göre;
1. Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü
2. Lefkoşa Şehir Kulübü
3. Gönyeli Tenis Kulübü
4. Pakan Spor Kulübü Derneği
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