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12 Yaş Tenis Ligi şampiyonu Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü

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12 Yaş Tenis Ligi şampiyonu Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü
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Güven Sigorta 12 Yaş Tenis Ligi Federasyon kortlarında dün oynanan maçlarla sona erdi.
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 12 Yaş Tenis ligini şampiyonlukla tamamladı.
Alınan sonuçlara göre;
1.      Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü
2.      Lefkoşa Şehir Kulübü
3.      Gönyeli Tenis Kulübü
4.      Pakan Spor Kulübü Derneği
 
 
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