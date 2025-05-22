İtalya Serie A'da sezonun 38. haftası 23 Mayıs Cuma günü oynanacak iki maçla başlayacak. Haftanın açılışında şampiyonluk mücadelesi veren Napoli ile Inter sahaya çıkacak.

Ligde geçtiğimiz hafta Parma'yla deplasmanda berabere kalmasına rağmen Inter'in de evinde puan kaybetmesiyle liderliğini koruyan Napoli, son haftaya avantajlı giren takım.

Napoli evinde Cagliari'yi mağlup etmesi halinde Inter'in alacağı sonuca bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Napoli, evinde puan kaybı yaşarsa şampiyonluğa ulaşmak için Inter'in puan kaybını bekleyecek.

Inter ise şampiyonluk için kazanıp Napoli'yi bekleyecek. Serie A şampiyonluğu için Inter'e Como deplasmanında galibiyet yeterli olmayacak ve Napoli'nin puan kaybetmesi gerekecek.

İki takımın olası puan eşitliğinde ise ilginç bir senaryo ortaya çıkabilir. Napoli'nin evinde Cagliari'ye yenilmesi ve Inter'in Como'yla deplasmanda berabere kalması halinde puanlar eşitlenecek.

Bu durumda Inter ve Napoli'nin galibiyet, beraberlik ve yenilgi sayılarıyla birlikte puanları da aynı olacak. Serie A kurallarına göre bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde şampiyonu tek maç üzerinden oynananacak play-off belirleyecek.