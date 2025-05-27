Satranç Federasyonu bünyesinde düzenlenen 3. Gümüş At Müessese Satranç Turnuvası tüm hızıyla devam ediyor.
Deskwork bu hafta ilk sıraya yerleşirken Cherry Red Advertising ikinci ve Mukadder Eminhan Kırok Sigorta Acenteliği üçüncü sırada yer aldı. Geçen haftanın lideri Selin Soyer Collections erteleme maçlarını kazanabilirse liderliği yeniden ele geçirebilir. 3. Turun sonunda aşağıdaki sonuçlar alındı:
Cherry Red Advertising 2-1 Profix
Deskwork 1-0 Selin Soyer Collections
Mukadder Eminhan 3-0 Unolife
Siba 2-1 Evergreen Developments
Sonay Construction 2-1 CarGet Exclusive