Satranç Federasyonu bünyesinde düzenlenen 3. Gümüş At Müessese Satranç Turnuvası tüm hızıyla devam ediyor.

Deskwork bu hafta ilk sıraya yerleşirken Cherry Red Advertising ikinci ve Mukadder Eminhan Kırok Sigorta Acenteliği üçüncü sırada yer aldı. Geçen haftanın lideri Selin Soyer Collections erteleme maçlarını kazanabilirse liderliği yeniden ele geçirebilir. 3. Turun sonunda aşağıdaki sonuçlar alındı:

Satrançta şampiyon Döveç Group Sertbay Satranç Akademisi
Satrançta şampiyon Döveç Group Sertbay Satranç Akademisi
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Cherry Red Advertising 2-1 Profix

Deskwork 1-0 Selin Soyer Collections

Mukadder Eminhan 3-0 Unolife

Siba 2-1 Evergreen Developments

Sonay Construction 2-1 CarGet Exclusive