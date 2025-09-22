Telsim’den yapılan açıklamaya göre Telsim gönüllülerinin, Pekur Ltd ve Kombos Ltd’nin katkılarıyla yaptığı çalışma kapsamında park alanı baştan sona elden geçirildi, yıpranmış alanlar temizlenip onarıldı, yaya geçitleri belirginleştirildi, trafik levhaları yenilendi ve alanın genel düzeni renkli ve eğlenceli hale getirildi.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Fikri Karayel İlkokulu’nun yenilenen Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret etti. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Tüz, öğrencilere başarılı bir öğretim yılı diledi. Ziyarette ayrıca, Telsim çalışanları tarafından öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye edildi.





- Tüz: “Daha güvenli, daha renkli, daha mutlu yarınlar için gönüllülük çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, yapılan düzenlemeyle öğrencilerin erken yaşta trafik bilinci kazanmalarının hedeflendiğini vurgulayarak, gönüllülük faaliyetlerinin toplum için kalıcı değer yaratma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Eğitimin gelecek için en önemli yatırım olduğunu aktaran Tüz, “Telsim olarak sadece iletişim alanında değil, çocuklarımızın gelişiminde ve onların geleceğe daha güçlü hazırlanmasında da büyük bir sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Tüz, “Daha güvenli, daha renkli, daha mutlu yarınlar için gönüllülük çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz ve sürdürülebilir olması için elimizden geleni yapacağız. Kurumsal müşterilerimiz Pekur Ltd ve Kombos Ltd başta olmak üzere, tüm çalışma arkadaşlarıma böyle güzel bir organizasyonda yer aldıkları için gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Fikri Karayel İlkokulu Müdürü Gülce Şeker Kuvvetlioğlu ise, böyle anlamlı bir projede kendilerinin seçilmiş olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve ekibine teşekkürlerini sundu.

Telsim’in gönüllü çalışanları sayesinde öğrencilerin güvenli bir ortamda trafik bilincini deneyimleyerek öğrenme fırsatı bulacaklarını vurgulayan Kuvvetlioğlu, Ekim ayında ilk trafik eğitiminin gerçekleşeceğini belirtti.