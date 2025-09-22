Dernek tarafından her gün düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarda “topraksız tarım”, “suda üretim” ve “topraktaki tuz oranının düşürülmesi” gibi konular ele alınıyor. Ayrıca, tarımdan arta kalan tuzun farklı alanlarda değerlendirilmesine yönelik araştırmalar da ilgi görüyor.

Toplantılara alanında uzman akademisyenlerin yanı sıra yatırımcılar da katılırken, özellikle üniversite öğrencileri eğitimlere ilgi gösteriyor. Katılımcılar, projelerini sunma fırsatı buluyor ve soru-cevap bölümleriyle fikir alışverişinde bulunuyor.

Yeni açılan komiteler sayesinde hem proje çeşitliliği hem de toplantılara katılım oranı giderek artıyor. Bu ortam, gençlerin teknoloji ve bilişim alanındaki gelişmelere daha yakın durmasına olanak tanıyor.

Gençlerin gösterdiği yoğun ilgi üzerine, dernek yönetimi Gençlik Komitesi kurulması için çalışmalar başlattı. Bu komite ile üniversite öğrencilerinin daha aktif rol alması, projelere doğrudan katkı sunması ve genç fikirlerin hem maddi hem de manevi olarak desteklenmesi hedefleniyor.