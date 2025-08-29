Lefkoşa’da meydana gelen birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Suriye uyruklu Alaa Ogel tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 26 Ağustos 2025 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'den alınan bilgide Güney Kıbrıs’ta sakin Suriye uyruklu Alaa Ogel'in Metehan Kara Giriş Kapısının batı kısmında bulunan, tellerin üzerinden atlayıp KKTC'ye gizlice geçerek 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ettiğinin öğrenildiğini söyledi.

Polis, zanlının 27 Ağustos tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, yapılan muhaceret kontrolünde KKTC'ye giriş ve çıkışının olmadığının belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının ilk sorgusunda Türkiye’ye sığınmak için güneyden kuzeye geldiğini ancak yazılı bir ifade vermediğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC'de herhangi bir yasal bağının olmadığını ifade eden polis, kaçma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.