Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lapta’da yapılması planlanan Marina Otel projesiyle ilgili mahkemenin iptal kararına saygı duyduklarını belirtti.

Belediye olarak süreci yeniden başlatacaklarını ifade eden Ataser, “Kötü sonuç itibariyle ne yapacağımızı her zaman konuştuk. Kötü sonuca göre de belediye olarak tekrar bir ihale sürecini başlatacağız. Kısa bir zaman içerisinde süreci başlatıp kaybettiğimiz zamanı da telafi edip bölgemize bu konuşulan Marina Otel’i kazandıracağız” ifadelerini kullandı. Tüm taraarla uzlaşıcı bir tutum sergileyeceklerini belirten Ataser, “Taraarı her zaman uzlaşıcı bir şekilde yanımıza çağıracağız. Geniş çaplı bir kurul kurup süreci birlikte yöneteceğiz” dedi. Projeye devam etmekte kararlı olduklarını dile getiren Başkan Ataser, “Biz yine aynı şekilde projemizin devamını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Kaybeden de olmadı, kazanan da olmadı. Burada tek kaybedilen zamandır” diye konuştu.