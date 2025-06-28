Yeşil Barış Hareketi’nin, Lapta – Alsancak – Çamlıbel Belediyesi (LAÇ) tarafından, Lapta’da hukuka aykırı şekilde çıkılan “marina – otel – kumarhane” ihalesine karşı açtığı davada karar açıklandı. Mahkeme, belediyenin ihale kararının ÇED raporunun olmaması gerekçesiyle iptal edilmesine karar verdi. Gülden Çiftçioğlu başkanlığındaki Yüksek İdare Mahkemesi’nde dün görüşülen davada, Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Feriha Tel ile avukatı Buse Günsoy ile LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser ve avukatı Leyla Bahar hazır bulundu.

Yeşil Barış Hareketin, Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı dava üzerine ara emri alınan ihaleyle ilgili yargı süreci 3 yıldır devam ediyordu.

Mahkeme önünde açıklama yapan Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Feriha Tel, Lapta bölgesinde yapılması planlanan Marina Otel ihalesine ilişkin açtıkları davada mahkemenin iptal yönünde karar verdiğini söyledi. Mahkemenin gerekçesiyle ilgili açıklama yapan Tel, “Mevcut ihalede çevre etki değerlendirme raporu olmaması, çevre etki değerlendirme raporunun alınabilmesi için de bir projenin olmaması konusunda bir karar yani bizim ortaya koyduğumuz iddiaların tespiti yapılmış oldu” ifadelerini kullandı. Ülkede yatırımlara karşı olmadıklarının altını çizen Tel, “Tabii ki yatırımlar yapılacak. Tabii ki hepimizin gaylesi ülkemizin daha iyiye gitmesi, her bölgede ekonomik kalkınmanın sağlanması. Ama bunlar yapılırken kamu yararının, çevrenin korunmasının ve hukuka aykırı olmayan işlerin esas olması gerekir” diye konuştu.

İş birliğine açık olduklarını vurgulayan Tel, “Yarından tezi yok, eğer belediyemizden ve bölgeden bir talep gelirse aynı masa etrafında oturmaya, o bölgede çevreye duyarlı, kamu yararını gözeten ve hukuka aykırı olmayan projeler gerçekleştirmek için iş birliğine hazırız” dedi. Feriha Tel, “Bugün burada belki belediyemizle karşı karşıyaydık ama birçok konuda kamu yararı için iş birliklerimiz devam ediyor.” ifadelerini kullandı.