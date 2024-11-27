Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Turkcell Akademi tarafından, kadın liderliğini ve girişimciliği desteklemek amacıyla, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Yönetim Kurulu’na yönelik düzenlenen “Teknolojide Fark Yaratan Kadın Liderler” programı büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Program kapsamında yapay zeka, stratejik finans, dijital pazarlama ve geliştirici liderlik gibi toplam yedi farklı başlıkta sınıf içi ve çevrim içi eğitimler verildi. Eğitimler, kadınların teknoloji alanında liderlik yapmalarını desteklemeyi ve dijital dönüşümde daha aktif rol almalarını sağlamayı hedefledi.

İçim Çağıner Kavuklu: “Kadınlarımız eğitimlerle geleceğe daha güçlü hazırlanıyor”

Mezuniyet töreninde konuşan GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, programın kadın liderlerin teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak insan potansiyelini maksimize etmelerine katkıda bulunduğunu belirtti. Çağıner, “Üçüz dönüşümde kadınların yön verici olmaları için projeler üretmeye çalışıyoruz. Turkcell Akademi’den aldığımız her eğitim bizde bir fark yarattı. Sağladıkları bu eğitim programı ve desteklerinden dolayı hem Kuzey Kıbrıs Turkcell’e hem de Turkcell Akademi’ye çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Rumeysa Kaymakcı: “Lider kadınlar dijital dönüşüme yön veriyor”

Turkcell Akademi Direktörü Rumeysa Kaymakcı, konuşmasında kadınların teknoloji dünyasında liderlik yapmasının önemine değinerek, “Kadın liderler olarak teknolojik yeniliklere yön vermemiz ve liderlik yaptığımız kurumların sürdürülebilir büyümelerine katkıda bulunmamız çok önemli” dedi. Kaymakcı, GİKAD yönetiminde aktif rol alan kadın liderleri hem eğitim süresince gösterdikleri devamlılık hem de mezuniyetleri için tebrik etti.

Deniz Mungan Sonuç: “Kadınlar teknolojinin kalbinde olmalı”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç da konuşmasında, teknolojinin dünyayı dönüştüren en güçlü araçlardan biri olduğunu ifade ederek, “Bu dönüşümün gerçekten kapsayıcı olabilmesi için daha fazla kadının teknoloji dünyasında liderlik yapması gerekiyor. Bugün burada, geleceği şekillendirme yolunda önemli bir adım atan kadın liderlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz, hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi. Mungan, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak eğitimleri her zaman önemsediklerine vurgu yaptığı konuşmasında ileriki dönemde de özellikle teknoloji alanında kadınlara ve gençlere yönelik çalışmaların devam edeceğine değindi.

Sertifikalar coşkuyla takdim edildi

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından düzenlenen mezuniyet töreninde, eğlenceli bir yarışma da yapıldı. Programı başarıyla tamamlayan GİKAD Yönetim Kurulu’na sertifikaları takdim edildi. Kadınların teknoloji dünyasında daha aktif ve güçlü rol almalarını destekleyen bu programın sonunda mezun olan Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri cübbelerini havaya atarak bu özel anı kutladılar.