Kuzey Kıbrıs Turkcell, kuruluşunun 25’inci yılı özelinde başlattığı kampanyasını yeniledi. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Turkcell, müşterilerine sürprizlerle dolu kampanyalar sunmaya devam ediyor. Yenilenen "Turkcell'den Bahar Sürprizi" kampanyası ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilere birbirinden değerli hediyeler kazanma şansı sunuluyor. Turkcell’den verilen bilgiye göre, kampanya koşulu olarak dijital kanallardan paketlerini başlatan her müşteri kampanyaya katılabiliyor ve hediyeler için çekiliş hakkı kazanıyor.

Farklı içerikte çeşitli hediyeler…

Kampanyada, teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek robot süpürge, akıllı saat, kablosuz kulaklık gibi pek çok farklı hediye yer alıyor. Katılımcılar, dijital kanallar üzerinden aldıkları paketler ile çekilişe katılma hakkı kazanarak, farklı içeriklerde 36 adet hediye için şanslarını deniyor. 14 Nisan tarihinde sona erecek kampanyanın kazananları 16 Nisan tarihinde noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek. Çağrı merkezi aracılığıyla aranacak olan kazananlar ödüllerini Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürlüğü’nden teslim alabilecekler.

25 yıllık güven ve müşteri memnuniyeti

"Turkcell'den Bahar Sürprizi" kampanyası, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 25 yıldır müşterilerine verdiği değeri ve güveni bir kez daha pekiştiriyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, gelen geri bildirimlerin her zaman dikkate alındığını vurgulayıp, önceki kampanyadan da alınan olumlu geri bildirimler ışığında, Bahar Sürprizi kampanyasının içeriğinin farklılaşarak yenilendiğini dile getirdiler. İlk kampanyadan çeşitli hediyeler kazanan müşteriler, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sunduğu fırsatlarla kendilerini değerli hissettiklerini ve şirketin müşteri odaklı hizmet anlayışından memnun kaldıklarını dile getirip teşekkür ettiler.

Turkcell yetkilileri, müşteri memnuniyetine verdiği önemi bu kampanyasıyla bir kez daha ortaya koyduklarını ayrıca dijital kanalların müşterilere kolaylık sağladığını ve hayatı kolaylaştırdığını, bunun da yine memnuniyet yarattığını dile getirdiler.