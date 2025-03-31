Kuzey Kıbrıs Turkcell, yaklaşan bayramı müşterileriyle birlikte coşkuyla karşılamak amacıyla 28 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak Salla Kazan kampanyasını başlattı. Bu kampanya sayesinde müşteriler, telefonlarını sallayarak aylık, haftalık ve günlük internet paketleri kazanma fırsatı yakalayacak.​

Salla GB kazan!

Kuzey Kıbrıs Turkcell, kampanyaya katılımın oldukça basit ve eğlenceli olduğunu açıkladı.Yapılan açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Turkcell'in resmi uygulamasını App Store veya Google Play üzerinden indirerek, uygulama içerisindeki Salla Kazan ekranına giriş yapabilir ve telefonunuzu sallayarak hediyelerinizi kazanabilirsiniz” dendi. Bireysel ve kurumsal ses hattı kullanan tüm müşterilerin bu kampanyadan faydalanabileceği belirtilen açıklamada her hafta bir kez katılım hakkı bulunduğu ve hediye alma hakkının her pazartesi yenilendiği söylendi.​

Açıklamada, kampanya detaylara Kuzey Kıbrıs Turkcell'in resmi web sitesinden ulaşabileceği, uygulamayı indirmek için ise App Store veya Google Play Store adreslerinin ziyaret edilebileceği belirtildi.

Tüm halkın bayramını kutlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri, özellikle bayram dönemlerinde sevdiklerimizle bağlantıda olmanın önemini vurgulayarak, Salla Kazan kampanyasıyla müşterilerine bolca internet hediyesi sunarak daha rahat görüşebilme, konuşabilme imkanı yaratmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler.