Kuzey Kıbrıs Turkcell, “Salla Kazan” ile 13 milyon dakika ve 2 milyon GB hediye

Kuzey Kıbrıs Turkcell, “Salla Kazan” kampanyasıyla mart ve nisan ayları boyunca kampanyaya katılarak telefonunu sallayan herkese milyonlarca dakika ve GB hediye etti. Salla Kazan ile 13 milyon dakika ve 2 milyon GB internet Turkcell’lilerin oldu

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Salla Kazan kampanyası Turkcell’lilere kazandırmaya devam ediyor. Kampanya ile telefonunu sallayan herkes hem dakika hem de GB kazanıyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell, ard arda devam eden birbirinden farklı Salla Kazan kampanyalarıyla mart ve nisan ayları boyunca toplam 13 milyon dakika ve 2 milyonun üzerinde GB hediye edildiğini duyurdu. Kuzey Kıbrıs Turkcell bayram dönemine denk gelen zamanda da ikiye katlayan GB kampanyasıyla katılımcıların internetlerini ikiye katladıklarını anımsattı. Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerin koşulsuz ve şartsız katılıp iki katı kazanabildiği Salla Kazan kampanyası dahil tüm kampanyalara, ismi Cep Hesabım olan ve Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak yenilenen mobil uygulaması içerisinden erişilebildiği anımsatıldı.

“490 bin hediye dağıtıldı”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Salla Kazan kampanyasının yoğun ilgi gördüğünü ve mart ve nisan ayları boyunca 490 bin hediye dağıtıldığını aktardı. Turkcell, müşterileri iletişimlerinde kolaylık sağlayarak ihtiyaçların karşılanmasına da fayda sağlanmasına da yönelik uygulanan bu kampanyanın erişilmesinin kolay olduğuna vurgu yaptı. Kampanyanın süresi boyunca bir kere değil her hafta tekrar katılma ve kazanma hakkı sağlandığına dikkat çekilen kampanyanın herkese kazandırdığı belirtildi.

Salla Kazan, Kuzey Kıbrıs Turkcell mobil uygulamada!