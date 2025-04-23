TEKNOFEST KKTC’nin başlamasına sayılı günler kaldı. 1-4 Mayıs tarihleri arasında Eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST finallerinde, 268 takım kıyasıya rekabet edecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından düzenlenen TEKNOFEST’e, Yakın Doğu Üniversitesi de “Resmi Akademik Paydaş” olarak destek veriyor. TEKNOFEST’e, KKTC’de en fazla proje ile başvuran üniversite olan Yakın Doğu Üniversitesi, finale kalan 5 projesi ile KKTC’yi güçlü bir şekilde temsil edecek.

6 ana ve 13 alt kategoride gerçekleştirilecek TEKNOFEST KKTC 2025 finallerinde Kıbrıs’tan 20 takım ve 103 finalist yer alacak. Tüm dünyadan başvuru alan TEKNOFEST’te genel olarak ise 268 takım ve yaklaşık 1100 finalist yarışacak. Kıbrıs’tan çıkan 20 finalist takımın 5’i ise Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünden! Yakın Doğu Üniversitesi 4, Yakın Doğu Koleji ise 1 projeyle finalde KKTC’yi temsil edecek. Böylece TEKNOFEST’te Kıbrıs’ı temsil edecek 103 finalistin yaklaşık üçte biri Yakın Doğululardan oluşacak.

Çevre, tarım ve biyoteknolojide sürdürülebilir çözümler

Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil edecek projeler, çevre araştırmalarından tarıma, biyoteknolojiden sürdürülebilir çözümlere kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. “Çevre Araştırmaları” kategorisinde yarışacak olan “Kuzey Kıbrıs’taki Bakır Maden Atıklarının Mikrobiyotası ve Jeokimyası” başlıklı proje, Lefke bölgesindeki bakır maden atıklarının çevresel etkilerini mikrobiyolojik ve jeokimyasal yöntemlerle analiz ederek, bu atıkları arındırmada kullanılabilecek yeni bakteri türlerinin keşfedilmesini hedefliyor. Proje, Yakın Doğu Üniversitesi Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi’nde oluşturulacak “Biyoislah Bakteri Bankası” ile sadece KKTC değil, benzer çevre sorunları yaşayan birçok ülkeye de çözüm sunmayı amaçlıyor.

Tarım kategorisinde finale kalan “Taşınabilir Ağır Metal Sensörleri ile Akıllı Tarım” projesi ise, tarlalarda ağır metal (özellikle kurşun) kirliliğini yerinde tespit edebilecek küçük ve taşınabilir sensörler geliştirmeyi hedefliyor. Elektrokimyasal prensiplerle çalışan bu sensörler sayesinde çiftçiler ve tarım uzmanları, toprak ve su kalitesini hızlıca değerlendirerek, tarımsal üretimde hem verimliliği hem de güvenliği artırabilecek.

“Steril Sebze” projesi ise, bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler için özel olarak geliştirilen akıllı bir tarım sistemi sunuyor. Kapalı devre, hidroponik ortamda üretilecek sebzeler; UV, ozon, aktif karbon ve Kıbrıs’a özgü bitki özleri ile sterilize edilecek, biyosensörler aracılığıyla E. coli ve Salmonella gibi zararlı patojenler anlık olarak tespit edilecek. Gıda güvenliği ve sağlık alanlarında önemli bir açığı kapatmayı amaçlayan bu proje, Yakın Doğu Üniversitesi NERİTA Teknoloji Transfer Ofisi çatısı altında geliştirildi.

Yine çevre dostu bir yaklaşımla öne çıkan “EcOceanX” projesi ise, denizlerde kullanılan geleneksel kaplama boyalarının yerine, denizel makroalgler ve endemik Posidonia oceanica yapraklarından elde edilen biyolojik bileşenlerle biyokirlenmeyi önleyici, sürdürülebilir bir kaplama teknolojisi geliştirmeyi hedefliyor. Proje, hem deniz ekosistemini korumayı hem de denizcilik sektörüne düşük maliyetli ve çevre dostu bir alternatif sunmayı amaçlıyor.

Yakın Doğu Koleji’nin “EcoWind” projesi de finalde!

Yakın Doğu Üniversitesi, TEKNOFEST finallerinde 4 proje ile yer alırken, Yakın Doğu Koleji öğrencileri ise “Agritech Innovators” takımının imzasını taşıyan “EcoWind” projesiyle finale kaldı. Sosyal İnovasyon kategorisinde yarışan proje, rüzgâr türbinleri ve güneş panelleriyle kendi enerjisini üreten, yağmur suyunu depolayan ve topraktaki nemi sensörlerle takip ederek otomatik sulama yapan akıllı bir tarım sistemi sunuyor. Özellikle kurak ve sıcak iklimlerde su israfını önlemeye yönelik geliştirilen proje, sürdürülebilir tarım uygulamaları açısından büyük önem taşıyor.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “TEKNOFEST gibi prestijli bir platformda, ülkemizi ve üniversitemizi temsil edecek genç bilim insanlarımızı yürekten kutluyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin TEKNOFEST 2025 KKTC finallerinde gösterdiği başarıya ilişkin yaptığı açıklamada “Üniversitemiz bünyesinde geliştirilen projelerin, yalnızca bilimsel değil aynı zamanda toplumsal fayda üreten çözümler sunması bizleri gururlandırıyor” dedi. “Çevre, sağlık, tarım ve sürdürülebilirlik gibi hayati alanlara dokunan bu projeler, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin yaratıcı ve yenilikçi potansiyelini gözler önüne seriyor” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “TEKNOFEST gibi prestijli bir platformda, ülkemizi ve üniversitemizi temsil edecek genç bilim insanlarımızı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST’in sadece teknolojik rekabetin değil, aynı zamanda gençlerin çevresel ve toplumsal sorunlara ürettikleri yaratıcı çözümlerin de vitrine çıktığı bir festival olacağını vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu önemli festivale ev sahipliği yapmak gençlerimiz kendilerini gösterecekleri ve vizyonlarını genişletecekleri bir platform sunması açısından da son derece değerli sonuçlar ortaya çıkaracak” dedi.