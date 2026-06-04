TELSİM VE DEĞİRMENLİK AKINCILAR BELEDİYESİ AKILLI TAKİP SİSTEMİ İÇİN PROTOKOL İMZALADI

Telsim, Kuzey Kıbrıs'ı akıllı teknolojilerle geleceğe taşıma vizyonu doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Telsim ve Değirmenlik Akıncılar Belediyesi arasında imzalanan sözleşme kapsamında belediyeye ait araçlara 360 derece kamera sistemi kurulacak.

Sözleşmeye, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Vodafone İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı imza koydu. Hem teknolojik yatırım hem de iş sağlığı ve güvenliği açısından kritik bir dönüşümü temsil eden bu anlaşma, Telsim'in IoT çözümlerini kamu hizmetleriyle buluşturduğu somut bir örnek olarak öne çıkıyor.

SEVİM BEŞOK ESENDAĞLI: “DİJİTALLEŞME YALNIZCA VERİMLİLİK DEĞİL, DOĞRU TEKNOLOJİ VE AKILLI TAKİP SİSTEMLERİYLE HAYAT KURTARIYOR”.

Vodafone İş Birimlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nin dijitalleşme sürecinde çok hızlı ilerlediğini belirterek birçok alanda yapılan iş birliklerine yenisini eklemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Esendağlı; “Telsim'in adada hayata geçirdiği IoT çözümleri; kamu kurumlarını, yerel yönetimleri ve işletmeleri kapsayan kurumsal bir dönüşüm vizyonunun somut çıktılarıdır. Dijitalleşme yalnızca operasyonel verimlilik sağlamakla kalmıyor, doğru teknoloji ve akıllı takip sistemleriyle iş sağlığı ve güvenliği alanında da hayat kurtarıyor” sözlerini kaydetti. Ayrıca, Telsim Vodafone olarak kurumsal satış alanındaki önceliklerinin; işletmelere, kamu kurumlarına ve yerel yönetimlere dijitalleşmenin somut faydalarını taşımak olduğunu vurgulayan Esendağlı, bu anlayışın tüm iş birliklerinin temelini oluşturduğunu ifade etti.

ALİ KARAVEZİRLER: “BU İŞ BİRLİĞİ SAYESİNDE HEM SÜRÜCÜLER HEM DE SAHADA ÇALIŞAN DİĞER PERSONEL İÇİN DAHA GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI HEDEFLİYORUZ”.

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, “360 derece kamera sistemlerinin belediye araçlarına entegre edilmesi özellikle saha çalışanları için birçok riski azaltacak, hem sürücüler hem de sahada çalışan diğer personel için daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Bu projeyle araç güvenliğinin artırılmasının yanı sıra verimliliğin yükseltilmesinin hedeflendiğini belirterek iş birliği için Telsim’e teşekkür etti.

Telsim, IoT teknolojisinin özünde yatan ilkeyi; akıllı cihazların birbirleriyle ve internet bağlantılı diğer sistemlerle kesintisiz iletişim kurmasını, belediyecilik alanına uyarlayarak bu projeyi hayata geçiriyor. Araçlara entegre edilecek 360 derece kamera sistemleri, anlık veri akışı ve uzaktan izleme imkânıyla belediye operasyonlarını daha verimli, çalışma ortamını ise çok daha güvenli hale getirecek.

Telsim, bu proje ile birlikte belediyecilik hizmetlerinin dijital dönüşümüne katkı sağlarken; kurumsal dünyada dijitalleşmeyi önceleyen vizyonu ile Kuzey Kıbrıs genelinde akıllı ve bağlantılı bir yaşam alanı inşa etme hedefiyle kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor.