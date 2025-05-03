Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, geçtiğimiz Perşembe günü eski havalimanında başladı.

Festivalin ilk gününde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, Hürkuş, Jandarma Çelik Kanatlar, T70, CN-235 (Paraşüt Atlayışı) ve T-129 Atak Helikopteri TEKNOFEST semalarında gösteri uçuşu yaptı.

TEKNOFEST KKTC, bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturma vizyonuyla 4 Mayıs'a kadar eski Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Havalimanı'nda düzenleniyor.

Festivalde yer alan 116 stantta, teknoloji temalı etkinlikler öğrenciler ve gençlerle buluşturuluyor.

Festival kapsamında yerli ve milli hava araçlarıyla uçuş gösterileri de gerçekleştiriliyor.

Organizasyonda, teknoloji yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, hava araçları sergisi, planetaryum film gösterimleri, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, uzay sergisi, XR deneyim alanı, simülasyon deneyim alanları, öğrencilerle ilk uçuş ve pedallı uçuş etkinlikleri, bilim gösterileri, Sahne Senin etkinliği, söyleşiler, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite ziyaretçilere sunuluyor.

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC'ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.

Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabiliyor.