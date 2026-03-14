Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletine bağlı Alamosa kentinde, bir dönem sokaklarda yaşayan ve halihazırda cep telefonu satıcısı olarak çalışan bir kişi, şans oyununda büyük ikramiyeyi kazandı. Oynadığı oyunla 1 milyon dolar değerindeki ödülün sahibi oldu.

HİÇ BEKLEMEDİĞİ BİR ANDA MİLYON DOLARLIK KAZANÇ GELDİ

İş yerinde yoğun ve zorlu bir gün geçiren talihli, mesai bitiminde uğradığı bir marketten normalde tercih ettiğinden daha pahalı olan 20 dolarlık bir bilet satın aldı. Daha önceki denemelerinde 20 doların üzerinde bir kazanç elde etmediğini belirten şahıs, o anki kararını "İçimden bir ses neden daha pahalı olanı denemiyorsun dedi, ben de şansımı denedim" sözleriyle aktardı.

KAZANDIĞI PARAYI AİLESİNE KULLANACAK

Geçmişte barınma sorunu yaşayan ve bir süre evsiz olarak hayatını sürdüren talihli, kazandığı meblağı ailesinin yaşam standartlarını yükseltmek için kullanacağını ifade etti. Sabit bir iş ve konuta kavuşmadan önce zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayan şahıs, elde edilen gelirin çocuklarına ve partnerine daha konforlu bir gelecek sunma imkanı tanıyacağını belirtti.