Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, geçtiğimiz gün Mağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde karşılaştığı fotoğraftaki araç ile ilgili görüşlerini bizlerle paylaşarak sitem etti.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi markası belli olmayan station tipi araç sürücüsünün aracının arkasını nerede topladığını bilmediği otlarla doldurduğunu ifade eden vatandaşımız, “Belki bu araç sürücüsü bir hayvancımızdır ve hayvanlarına ot topladı. Ancak bu aracın ne arka fren lambaları görünüyor. Ne aracın yan aynaları görünüyor. Yani sürücü arkasını görmüyor bile. Anlayacağınız arkadan gelen bir sürücü için büyük bir tehlike” diyerek sitem etti.

Ancak bir başka acıdan baktığımız zaman ise bu sürücünün yollardaki otları temizleyerek sürücüler için iyilik yaptığını ifade eden vatandaşımız, “Bu yollardaki otlar ilerleyen günlerde kurudukça sürücülerin önüne geçecek ve bir kazaya neden olacak” diye endişe taşıdığını sözlerine ekledi.