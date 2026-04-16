Ayaklı Gazete’ye ulaşan bilgilere göre Gazimağusa’nın en eski devlet okulu olan Namık Kemal Lisesi yeni eğitim yılından itibaren düz lise eğitiminden çıkıyor.

Bize ulaşan bazı eğitimci kişiler KKTC Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinden yapılan paylaşıma göre 2026-2027 eğitim yılı ile birlikte Gazimağusa’nın güzide liselerinden olan Namık Kemal Lisesi’nde eğitimin iki ayrı programla verilmeye başlanacağının açıklandığını kaydettiler.

Namık Kemal Lisesi’nin hem Anadolu Lisesi programıyla hem de Fen Lisesi programıyla yeni eğitim yılında sınavla öğrenci alacağı bildirilirken, her yıl 20 Temmuz Fen Lisesi ile Bülent Ecevit Anadolu Lisesi için yapılan yerleştirme sınavlarının bu yıl 20 Haziran 2026 tarihinde bu iki lise yanında Namık Kemal Lisesi için de yapılacağı 2026 Anadolu Lisesi-Fen Lisesi Okul ve Programlarına Yerleştirme Sınavı Kılavuz Kitapçığı’nda açıklandı.

Yayınlanan kitapçıkta Namık Kemal Lisesi’ne bu yıl 75 öğrenci Fen Lisesi Programına, 75 öğrenci de Anadolu Lisesi Programına olmak üzere 150 öğrenci alacağı belirtildi.