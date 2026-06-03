Sn. Tufan Erhürman, anlaşılan haftanın bir gününü spor alanında Federasyon, kulüp veya başarılı sporcuları kabule ayırdınız. Genellikle Salı günleri herhalde bu kabulleri yaptığınız görünüyor. Diğer alanlara böyle bir kategorileştirme yapıldı mı?

Sn. Ünal Üstel, son zamanlarda Türkiye’ye gidiş gelişler artmaya başlamış gibi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Bakanı sayın Güler’le dün görüşme yapmanız oldukça dikkat çekiciydi. Acaba konu neydi?

Sn. Hakan Dinçyürek, dünyada birçok yerde görülen Ebola virüsü nedeniyle ülkemizde de teyakkuza geçilmesi şart. Bunun için Sağlık Bakanlığı olarak çalışmalar yapmanız çok yerinde inşallah ülkemizde bir sıkıntı olmaz… Zira ülkeye son zamanlarda çok fazla Afrika kökenli insan geliyor…

Sn. Süleyman Uluçay, Veteriner Dairesi Gazimağusa Belediye Mezbahası’nda insan sağlığı, çevre sağlığı ve hayvan sağlığını tehdit edebilecek nitelikte ciddi eksiklik ve uygunsuzluklar tespit etmiş. Bu konuda ihmali olanları cezalandırmak gerek…

Sn. Aysu Basri Akter, Medya Etik Kurulu olarak intihar haberleri konusunda bazı medya kuruluşlarına ihtar vermeniz çok yerinde. Ancak bizce intihar haberlerinin hiç yayınlanmaması en iyisi…

Sn. Kemal Uçaner, babanızı geçirmiş olduğu beyin kanaması nedeniyle büyük geçmiş olsun diyoruz. İnşallah en kısa sürede toparlayarak sağlığına kavuşur…