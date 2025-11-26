Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), gazeteci Pınar Barut’un tehdit edildiği gerekçesiyle dün eylem düzenledi. Polis Genel Müdürlüğü önünde yer alan eylemde gazetecilerin güvenliğinin sağlanması ve ülkeye denetimsiz girişlerin durdurulması istendi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Efdal Keser, kısa bir süre önce yine aynı yerde bir meslektaşları için eylem yaptıklarını hatırlatarak, “Bir kişi için yapmıştık bu eylemi ama şimdi sayı 10’ları buldu.” dedi.

KTGB Başkanı, meslektaşlarına yönelen her tehdidin derhâl ve en sert şekilde soruşturulması gerektiğini belirterek, sorumluların kim olursa olsun yargı önüne çıkarılmasını istedi. Keser, Emniyet güçlerinden beklentilerinin ise gazetecilerin can güvenliğinin sağlanması, hukuki süreçlerin gecikmeden işletilmesi ve faillerin yasaların öngördüğü şekilde cezalandırılması olduğunu ifade etti.

Efdal Keser tarafından okunan ortak açıklamada, gazetecilere tehdit ve şantajların sadece gazeteciye değil; toplumun haber alma hakkına yönelmiş "pervasız ve kabul edilmez bir gözdağı" olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Bu tehdit, hukuk devletine karşı bir meydan okuma ve basın özgürlüğünü ortadan kaldırma girişimidir” ifadelerine yer verildi.

Olayın derhal soruşturulması istenen açıklamada, sorumluların yargı önüne çıkarılması, en ağır şekilde cezalandırılması, gazetecilerin can güvenliğinin sağlanması yönündeki beklendiler de ifade edildi.