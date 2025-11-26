Demirhan Polis Karakolu'nda görevliyken soruşturma amaçlı poliste emare olarak bulunan toplam 30 bin Euro ile 10 bin dolar nakit parayı Maliyeye yatırmak yerine zimmetine geçiren Polis Memuru Yusuf Bilgeç, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının kamu görevlisi tarafından sirkat ve görevi kötüye kullanma suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 29 Eylül’de para kambiyo yasasına aykırı hareket soruşturması kapsamında emare olarak alınan 10 bin dolar ve 10 bin euro parayı Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı karakoldan vardiya arkadaşlarından Maliyeye yatırmak üzere aldığını, ancak parayı yatırmayarak zimmetine geçirerek sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının 11 Kasım tarihinde de yine karakoldan soruşturma amaçlı emare olarak bulunan 20 bin euro parayı aldığını ve Maliyeye yatırmayarak çaldığını açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde maddi durumundan dolayı paraları aldığını ve borçlarına ödediğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının paraları nerelere ve kimlere verdiğini söylemediğini, bu nedenle ifadesinin teyit ve tekzibinin henüz yapılamadığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, çalınan paraların akıbetinin araştırıldığını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.