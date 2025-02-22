Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, KKTC Havaalanı’nda yangın söndürme araçlarının zamanında müdahale edemez ve çalıştırılamaz derecede arızalı olduğunu savunarak, ivedilikle önlem alınmasını talep etti.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, Havaalanı İtfaiye Birimine yaptıkları ziyaretlerde yangın söndürme araçlarının zamanında müdahale edemez ve çalıştırılamaz derecede arızalı olduğunu bir kez daha teyit ettiklerini kaydetti.

Bengihan, “Her gün yüzlerce hatta binlerce insanın bu havaalanını kullandığı göz önüne alındığında çok büyük bir ihmal ve sorumsuzlukla karşı karşıya olduğumuz aşikardır. Yanı başımızdaki Türkiye’de meydana gelen depremde ve kısa bir zaman önce yaşanan yangında ihmaller nedeniyle yaşanan can kayıplarından, ülke olarak yaşadığımız büyük acılardan maalesef hala ders alınmadığını görüyoruz” dedi.

Sendikanın daha önce bu konuda yazılı ve eylemsel uyarı yaptığını belirten Bengihan, şöyle devam etti:

“Başbakanın ve Ulaştırma Bakanının da konuyla ilgili bilgisi olmasına ve gerçekleştirilen tatbikatta da bu gerçeklik görülmesine rağmen ilgili şirketin sorumluluğunu yerine getirmesi için hiçbir yaptırım uygulanmamıştır. Her konuda olduğu gibi tedbir alınması için can kaybı yaşanması mı gerekir? Hele ki Havaalanı gibi bir yerde yaşanacak bir kazanın nelere mal olacağının tahayyül edilmesi bile çok zor”

Başbakan ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na sorunu çözme yönünde ivedilikle adım atma çağrısında bulunan Bengihan, araçların yenilenmesi için acilen adım atılmaması halinde her hafta basın yoluyla kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.