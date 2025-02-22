Eda Hançer Akkor’un davası sonrasında açıklama yapan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıslı Türklerin, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin" eşit kurucu ortağı ve vatandaşları olduğunu belirterek, “Eşitlik istiyoruz, ayrımcılığa uğramak istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Sorunun burada çözülmemesi halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracaklarını belirten Maviş, karma evliliklerinden doğan çocukların haklarına dikkat çekerek, bu çocukların Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğün bir parçası haline getirilmemesi gerektiğini söyledi.