TED Koleji 12. sınıf öğrencilerinden Yezda Korkut, Şengül Akmen, Cengiz Güçlü, Derin Başkütük ve Yeliz Arın, PDR etkinlikleri kapsamında oluşturdukları sosyal sorumluluk projesinde farkındalık yaratacak bir konu seçerek Kuzey Kıbrıs’taki sağlık hizmetlerinin daha ulaşılabilir olması amacıyla organize ettikleri projelerini başarıyla gerçekleştirdiler.

Proje kapsamında toplanılan bağışlarla Lefkoşa Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümünde ihtiyaç duyulan malzemeler temin edilerek serviste tedavi gören çocuklara birçok hediye alındı.