TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, TDP MYK Üyesi Güner Ersen, Avrupa Birliği tarafından yayımlanan son ilerleme raporunda, Türkiye’nin AB üyelik sürecini yeniden gündeme taşıdığına işaret ederek, raporda da açıkça belirtildiği üzere, bu sürecin önündeki en büyük yapısal engelin Kıbrıs sorunu olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin lehine değerlendirilen nadir başlıklardan birinin müzakerelerin yeniden başlamış olduğunu kaydeden Ersen, ""Ancak asıl soru şudur. Biz gerçekten müzakerelere başladık diyebiliyor muyuz?” dedi.

-“Taşınmaz Mal Komisyonu neden Cenevre’de gündeme gelmedi?”

Güner Ersen, güven artırıcı önlemler konuşulurken, mülkiyet konusunun Taşınmaz Mal Komisyonu’nun yapısının iyileştirilmesi ve sürecin hızlandırılması yoluyla ele alınmasının neden gündeme alınmadığını ve neden Cenevre'de güven artırıcı önlemlere eklenmediğini de sorguladı.

Rum yönetiminin, yıllardır masada çözülmeyen tüm başlıkları hukuk platformlarına taşıyarak sonuç almayı hedeflediğine dikkat çeken Ersen, bu stratejik yaklaşım karşısında, Kıbrıs Türk tarafının pasif tavrının ise kaygı verici boyutta olduğunu vurguladı.

Her koşulda bedel ödeyenin yine Kıbrıs Türk halkı oluğunu, uluslararası alanda da müzakere masasında da etkin bir tezden söz edilemez durumda olunduğunu söyleyen Ersen, Kıbrıs Türk toplumunun hakları ve çıkarlarını etkin biçimde savunacak, müzakere masasındaki temsili güvenle emanet edilebilecek güçlü bir lidere ve tutarlı bir stratejiye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.