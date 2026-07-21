Başbakan Ünal Üstel, Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu başkanlığındaki Federasyon heyetini kabul etti.

Kabulde, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Vekili ve Milletvekili Ahmet Savaşan, Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı Salih Sakallı, DAÜ Yönetsel Personel Sendikası (Per-Sen) Başkanı Erdal Altun, Din Görevlileri Sendikası (Din-Gör-Sen) Başkan Cengiz İşkey ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen hazır bulundu.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel kabulde yaptığı konuşmada, hükümetin göreve geldiği ilk günden itibaren temel hedeflerinin siyasi istikrarı sağlamak olduğunu belirterek, bu sayede hem üretici kesimlere hem de çalışanlara yönelik koruyucu politikaların hayata geçirildiğini söyledi.

Uzun yıllar sağlanamayan siyasi iktidarın birikmiş sorunlara yol açtığını işaret eden Üstel, “Öncelikle siyasi istikrarı sağladık, ardından üreten kesimlere her zaman destek vereceğimizi, çalışanlarımızı enflasyon karşısında ezdirmeyeceğimizi her platformda söyledik.” dedi.

Üstel, 2022-2026 dönemine ait enflasyon rakamlarını işaret ederek, bu süreçte çalışanların alım gücünün koruduğunu vurguladı.

Devlet çalışanları, özel sektör emekçileri ve işçilerin tamamının korunduğunu belirterek, hem üreten hem de çalışan kesimleri ayakta tuttuklarını kaydetti.

Küresel gelişmelerin ekonomilere etkilerine de değinen Üstel, Rusya-Ukrayna, Filistin-İsrail ve ABD-İran savaşlarının dünya ekonomilerine direkt etki yaptığını, bunun yalnızca KKTC’ye özgü olmadığının altını çizdi.

Üstel, çalışanları hayat pahalılığı karşısında ezdirmemek için Hükümet olarak ellerini taşın altını koyduklarını da ifade ederek, kendi dönemlerinde yapılan artışlarla asgari ücret konusunda sayılı ülkeler arasına girdiklerini dile getirdi.

Bundan sonraki süreçte de önceden olduğu gibi hem çalışanın hem de üretenin yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden Üstel, bu doğrultuda gelen önerileri Hükümet ve bakanlar olarak değerlendireceklerini ifade etti.

-Serdaroğlu

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, "asgari ücret masasında verilen mücadelenin ardından belirlenen son ücret konusunda Hükümetle ortak bir karar alınmasından memnuniyet duyduklarını ancak ülkedeki hayat pahalılığı karşısında alım gücünün hızla eridiğini ve Narh uygulamasının artık elzem olduğunu" söyledi.

Alım gücünün giderek düştüğünü belirten Serdaroğlu, ürün fiyatlarının denetlenmesi konusunda Başbakanlığın öncülüğünde yapılabilecekleri sordu.

Serdaroğlu, Federasyon olarak denetimler konusunda katkı koymaya hazır olduklarını da belirterek, “Asgari ücret masasından sonra bir araya gelelim, yeniden bu denli hayat pahalılığı yaşamamak adına işçi, işveren ve Hükümet tarafı olarak bir şeyler yapalım.” çağrısında bulundu.

“Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve. Denetim) Yasası kapsamında narh uygulamasının artık elzem” olduğunu yineleyen Serdaroğlu, Hür-İş olarak taleplerinin narh uygulamasının bir an önce hayata geçmesi olduğunu kaydetti.

Ahmet Serdaroğlu, daha önce de Ekonomi ve Enerji ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlarıyla bu konuları konuştuklarını işaret ederek, Başbakan Üstel’in bu konuda talimat vermesinin piyasadaki fiyatları biraz dengeleyeceğine inanç belirtti.



Narh uygulaması, devletin belirli mal veya hizmetler için satıcının aşamayacağı azami satış fiyatı veya azami kâr oranı belirlemesidir.