Başbakan Ünal Üstel, 1 Ağustos tarihinden itibaren yeni teşvik paketinin yürürlüğe gireceğini açıklayarak, “Hem çalışanımızı hem işverenimizi hem de ülkemizin üretim gücünü desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Geçen dönemde aylık yaklaşık 270 milyon TL seviyesinde olan prim ve istihdam desteklerinin, yeni teşvik paketiyle 350 milyon TL seviyesine yükseltildiğini kaydeden Başbakan Üstel, 80 bin çalışanın bundan yararlanacağını belirtti.

Yeni düzenleme kapsamında sosyal güvenlik prim desteğinin KKTC vatandaşı kadın çalışanlar için yüzde 80’den yüzde 100’e, KKTC vatandaşı erkek çalışanlar için ise yüzde 60’tan yüzde 80’e yükseltildiğini ifade eden Üstel, ilk kez sigortalı olarak istihdam edilecek KKTC vatandaşları için işverenlere sağlanan aylık maaş desteğinin de 20 bin TL’den 35 bin TL’ye çıkarıldığını söyledi. Üstel ayrıca bu çalışanların sosyal güvenlik primlerinin de belirli bir süre boyunca yüzde 100 oranında devlet tarafından karşılanacağını kaydetti.

Başbakan Üstel ayrıca, işletmelere düşük faizli kredi paketleri sunulacağını, teşviklerle birlikte hayat pahalılığı artışının tamamını engelli vatandaşlara da uygulayacaklarını açıkladı.

-“Bizim hedefimiz yalnızca bugünü yönetmek değil, yarının ekonomisini de güçlendirmektir”

Başbakan Üstel yaptığı yazılı açıklamada, hükümet olarak göreve geldikleri günden bu yana toplumun her kesimine dokunan sosyal ve ekonomik destekleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Çünkü biliyoruz ki güçlü ekonomi; güçlü üretimle, güçlü üretim ise güçlü istihdamla mümkündür” dedi.

Bir yandan çalışanların alım gücünü korurken, diğer yandan üretmeye, yatırım yapmaya ve istihdam oluşturmaya devam eden işverenlerin yanında olduklarını ifade eden Üstel, “Bizim anlayışımız nettir. Çalışan kazanacak. Üreten kazanacak. KKTC kazanacak” vurgusu yaptı.

Üstel, asgari ücret belirleme çalışmaları yürütülürken, hayat pahalılığı karşısında çalışanların haklarını korurken, üretimin devamı, işletmelerin ayakta kalması, yatırımların sürmesi ve istihdamın korunması için de kapsamlı bir destek paketini eş zamanlı olarak hazırladıklarını da kaydetti.

Üstel, “Çünkü bizim hedefimiz yalnızca bugünü yönetmek değil, yarının ekonomisini de güçlendirmektir. Bu anlayışla, işveren tarafının taleplerini de dikkate alarak, KKTC çalışma hayatında ilk kez uygulanacak önemli açılımları hayata geçiriyoruz” dedi.

-“Prim ve istihdam destekleri, yeni teşvik paketiyle birlikte 350 milyon TL seviyesine yükseltildi… 80 bin çalışan yararlanacak”

Geçen dönemde aylık yaklaşık 270 milyon TL seviyesinde olan prim ve istihdam desteklerinin, yeni teşvik paketiyle birlikte 350 milyon TL seviyesine yükseltildiğini açıklayan Başbakan Üstel, 80 bin çalışanın bundan yararlanacağını kaydetti.

Üstel, mevcut uygulamada prim desteğinden yararlanmaya devam eden tarım ve hayvancılık, üretim ve imalat sanayi, oto sanayi, inşaat, ulaşım ve nakliyat, hizmet sektörü (restoran, lokanta, meyhane ve kafeler), genel ticaret, oteller, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, eczaneler, muhasebe hizmetleri, kreş ve etüt merkezleri, tıbbi tahlil laboratuvarları, üretim faaliyeti yürüten kooperatifler ile dernekler, meslek birlikleri, odalar ve sendikalar için prim desteklerinin yeni dönemde de aynı şekilde devam edeceğini belirtti.

-“Sektöre özel yeni teşvik mekanizmaları uygulanacak”

Bunun yanında ülke ekonomisinin stratejik sektörleri olan imalat ve üretim sanayi, tarım ve hayvancılık ile otelcilik sektörlerine yönelik ilave teşvik paketleri de hayata geçirileceğini kaydeden Üstel, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin üretimlerini artırmaları, yatırımlarını sürdürmeleri ve istihdamlarını koruyup geliştirmeleri amacıyla mevcut prim desteklerine ek olarak sektöre özel yeni teşvik mekanizmalarının uygulanacağını ifade etti.

-Yeni düzenleme…

Yeni düzenleme kapsamında sosyal güvenlik prim desteğinin KKTC vatandaşı kadın çalışanlar için yüzde 80’den yüzde 100’e, KKTC vatandaşı erkek çalışanlar için ise yüzde 60’tan yüzde 80’e yükseltildiğini belirten Üstel, ilk kez sigortalı olarak istihdam edilecek KKTC vatandaşları için işverenlere sağlanan aylık maaş desteğinin de 20 bin TL’den 35 bin TL’ye çıkarıldığını, ayrıca bu çalışanların sosyal güvenlik primlerinin de belirli bir süre boyunca yüzde 100 oranında devlet tarafından karşılanacağını kaydetti. Başbakan Üstel, işletmelere düşük faizli kredi paketleri sunulacağını da ifade etti.

-“Hayat pahalılığı artışının tamamını engelli vatandaşlarımıza da uygulayacağız”

Bu teşviklerle birlikte hayat pahalılığı artışının tamamını engelli vatandaşlara da uygulayacaklarını belirten Üstel, “Özel sektörde istihdam edilmeleri halinde engelli kardeşlerimize asgari ücretin yüzde 50’si oranında ücret desteği yanında, yüzde 100 prim desteği sağlanacak; çalışmaya başlasalar dahi devlet tarafından verilen nakdi destek tamamen kesilmeyecek, yarısını almaya devam edecekler. Böylece istihdam edilecek engelli vatandaşlarımız 110 bin TL gelirle iş hayatına başlayabilecektir” dedi.

Verilen tüm bu teşviklerin temel amacının yalnızca işverenlerin üzerindeki mali yükü hafifletmek olmadığını vurgulayan Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Amacımız aynı zamanda çalışanlarımızın alım gücünü korumak, KKTC vatandaşlarının iş gücüne katılımını artırmak, özel sektörde hayat pahalılığı artışının eksiksiz şekilde çalışanlara yansımasını sağlamak ve emeğin enflasyon karşısında değer kaybetmesini önlemektir. Çünkü biz inanıyoruz ki, üreten güçlü olacak ki ekonomi güçlü olsun. Çalışan güçlü olacak ki toplum güçlü olsun. KKTC vatandaşı güçlü olacak ki geleceğimiz daha güçlü olsun.”

-“Yeni destek paketi 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girecek”

1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni destek paketiyle hem çalışanın hem işverenin hem de ülkenin üretim gücünü desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Üstel, “Çünkü çalışanı koruyan, üretimi büyüten ve sosyal adaleti güçlendiren politikalarımızla yolumuza devam ediyoruz.” dedi.