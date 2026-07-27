Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çetereisi, çiğ süt maliyetlerinin hesaplanma yöntemine ilişkin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Hayvancılık Dairesi’ne çağrıda bulundu. Çetereisi, Birliğin üç yıldır maliyet hesaplarının hangi yöntem ve veriler kullanılarak hazırlandığına ilişkin bilgi talep ettiğini belirtti.

“Üç Yıldır Soruyoruz”

Çetereisi yaptığı açıklamada, çiğ süt maliyetlerinin belirlenmesinde yem, mazot, elektrik, su, işçilik, veterinerlik ve ilaç giderleri gibi üreticinin üstlendiği kalemlerin bulunduğuna dikkat çekti. Talep edilen bilgilere ilişkin kendilerine, paylaşımın “ekonomik çıkarlara zarar verebileceği” yönünde yanıt verildiğini ileri süren Çetereisi, söz konusu gerekçeye tepki gösterdi.

“Üreticinin Geleceğini Belirleyen Hesap Saklanamaz”

Süt fiyatının belirlenmesinde kullanılan maliyet hesaplarının üreticinin gelirini ve faaliyetlerini doğrudan etkilediğini savunan Çetereisi, hesaplamaların şeffaf biçimde paylaşılması gerektiğini ifade etti. “Üreticinin geleceğini belirleyen hesap, üreticiden saklanamaz” diyen Çetereisi, hesaplamaların bilimsel yöntemlerle yapılıyorsa kullanılan formüller, maliyet kalemleri, fiyatlar ve verilerle birlikte kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Hukuki ve Demokratik Yollar Vurgusu

Çetereisi, son üç yılda hazırlanan çiğ süt maliyet hesaplarının açıklanması yönündeki taleplerini yineleyerek, konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Bilgilerin paylaşılmaması halinde hukuki ve demokratik yollara başvurabileceklerini kaydeden Çetereisi, “Üreticinin cebi açıksa, Bakanlığın hesabı da açık olmak zorundadır. Süt maliyet hesaplarınızı açıklayın” ifadelerini kullandı.