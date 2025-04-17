Kıbrıs Türk Ortapedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit; AB Finansmanı ile yürütülen ‘engellilerin güçlendirilmesi’ projesinde yer alan Proje Koordinatörü Elvan Yılmazatan, projenin sivil toplum örgütleri koordinatörü Meltem Dönmez ile proje iletişim danışmanı Benay Kibrit ile birlikte bugün (17 Nisan) İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. Özel gereksinimli vatandaşların her daim yanında olan ve her türlü iş birliğine katkı yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür eden Kibrit ve beraberindekiler, geniş kapsamlı araştırma neticesinde oluşturulan ve engelli vatandaşların özel sektör ile yerel yönetimlerde istihdamlarını arttırmak amacıyla yürütülen ‘engellilerin güçlendirilmesine’ ilişkin raporu da taktim ettiler.

Kıbrıs Türk Ortapedik Özürlüler Derneği’nin AB finansmanı ile yürüttüğü ‘Engellilerin Güçlendirilmesi’ projesi İskele Belediyesi’nde masaya yatırıldı. Söz konusu proje ve proje neticesinde ortaya çıkan araştırmanın sonuçları İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile paylaşıldı. Engellilerin güçlendirilmesi’ projesinin koordinatörü Elvan Yılmazatan, proje sivil toplum örgütleri koordinatörü Meltem Dönmez ve proje iletişim danışmanı Benay Kibrit ile birlikte İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret eden KTOÖD Başkanı Günay Kibrit, buradaki konuşmasında engelli vatandaşların özel sektör ve yerel yönetimlerde istihdamlarını arttırmak amacıyla yürütülen projeyi ve proje neticesinde ortaya çıkan rapor hakkında bilgi verdi. İskele Belediyesi’nin İskele ve köylerinde özel gereksinimli vatandaşlar için yürüttüğü çalışmaları ve hizmetleri yakından takip ettiğini söyleyen Kibrit, İskele Belediyesi’nde oluşturulan Engelsiz Destek Birimi’ni de taktir ettiklerini ifade etti.

SADIKOĞLU: “HER ZAMAN VE HER ŞARTTA ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Engellilerin güçlendirilmesi projesi ve elde edilen verileri büyük bir heyecanla dinleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da kabuldeki konuşmasında özel gereksinimli bireylerin her zaman ve her şartta yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Gerek proje gerekse proje dışında her zaman destek olmak istediklerini de belirten Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi bünyesinde oluşturulan Engelsiz Destek Birimin de amacına uygun bir şekilde faaliyet gösterdiğini anlattı. Her zaman iş birliğine hazır olduklarını da vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, KTOÖD Başkanı Günay Kibrit’e ve proje yönetimine ziyaretlerinden ötürü de teşekkür etti.