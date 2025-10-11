Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, seçim kampanyası kapsamında İskele’de düzenlenen mitingde halka seslendi. Tatar, mitingde iki devletli çözüm vizyonunu bir kez daha vurguladı.

Ersin Tatar seçim ofisinden verilen bilgiye göre, konuşmasında Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ittifakına teşekkür ederek başlayan Tatar, “Halkın içinden çıkmış bir Cumhurbaşkanı olarak daima sizlerin arasında oldum, olmaya da devam edeceğim” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve adayının Türkiye ile ilişkiler konusundaki önceki tutumunu da hatırlatan Tatar, “Şimdi seçim yaklaştı, Türkiye’yi hatırladılar. Ama biz onların geçmişte neler söylediğini unutmadık” ifadelerini kullandı.

CTP adayının son dönemde “Çözüm vaat etmiyorum” açıklamasını eleştiren Tatar, “Aylarca sihirli değnekle çözüm vaat edenler şimdi çark etti. Ne oldu da çözümden vazgeçtin?” diye sordu. Tatar, CTP’nin federasyon temelindeki çözüm arayışlarını “Kıbrıs Türkü’nü Rum’a yama yapma projesi” olarak niteledi.

-“Crans Montana masası çöktü, federasyon defteri kapanmıştır”

Tatar, federasyon modelinin artık sürdürülemez olduğunu belirterek, Crans Montana sürecinde Rum tarafının tavizlere rağmen masayı terk ettiğini hatırlattı. “Rum sıfır asker, sıfır garanti diyor. Böyle çözüm mü olur?” diye soran Tatar, iki devletli çözüm modeline olan bağlılığını yineledi.

Tatar, Crans Montana masasının çöktüğünü ve federasyon defterinin kapandığını söyledi.

Konuşmasında “Atak Diplomasi” vizyonunu da anlatan Tatar, Azerbaycan’da katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nden örnekler verdi.

KKTC’nin artık Doğu Akdeniz’de Türk dünyasının stratejik bir kalesi olduğunu vurgulayan Tatar, “KKTC, Türk Devletleri ile ortak projeler, kardeş pazarlar ve gençlik değişim programlarıyla dünyaya açılacaktır” dedi.

-İskele’ye yeni yatırımlar sözü

İskele bölgesine yönelik projeleri de açıklayan Tatar, Çayırova Çemberi’nin tamamlandığını, Karpaz Zafer Burnu yolunun bitmek üzere olduğunu, Pamuklu’da yeni bir sağlık merkezinin yapılacağını ve bölgeye yeni bir okul kazandırılacağını söyledi.

“Boş söz değil, somut hizmet ve eser için buradayım” diyen Tatar, beş yıllık yeni dönemde süper hızlı internet altyapısından enerji projelerine kadar birçok alanda yatırım sözü verdi.

-“Ne toprağımızdan vazgeçeriz ne devletimizden”

Rum tarafının silahlanmasına da dikkat çeken Tatar, “3.5 milyar dolarlık silah harcaması yapıyorlar. Kimin için? Karpaz’a göz dikmişler. Biz hodri meydan diyoruz. Cesareti olan alsın bakalım, alabiliyor mu?” diye konuştu.

Tatar, konuşmasının sonunda 19 Ekim’de yapılacak seçimler için halkı sandığa davet ederek, “Bu seçim sadece bir adayın seçimi değil, geleceğimizin seçimidir. Kaderimizi başkalarına değil, kendi irademize emanet edeceğiz. Ne toprağımızdan vazgeçeriz ne devletimizden” dedi.