Gürlek yaptığı açıklamada, ziyarette en çok şikayetin turist azlığından, ekonomiden, denetimsizden dolayı olduğunu kaydederek, ülkenin daha güzel yarınlar için, gülen yüzlerin artması için, gelişen dünyaya ayak uyduracak yöneticilerin gelmesi gerektiğini belirtti.

Mevcut düzenin sürülebilir olmadığını güncelleme istediğini ifade eden Gürlek, gençlerin ülkesini terk etmemesi, ülkede beyin gücünün kalması gerektiğini kaydetti.

Gürlek, günlük hayatı kolaylaştıracak çözümlerin üretilmesi gerektiğini belirterek, “Gelin hep birlikte ülkemizin kaderini kendimiz belirleyelim kendi karnemizi kendi ülkemizin güzel insanlarıyla dolduralım” dedi.

Halktan destek isteyen Gürlek, halka tepeden bakan, halkı yok sayan bir yönetim değil, halkın önünde önünü ilikleyen halkın emredip yöneticinin yapacağı bir anlayışın gelmesi gerektiğini belirtti.