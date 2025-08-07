Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, judoda İngiltere Milli Takımına seçilen Mert Mertoğlu ile kardeşi İngiltere Milli Takımı yolunda ilerleyen Aylin Mertoğlu’nu kabul ederek görüştü. TKJ yıldızları Mert Mertoğlu ile Aylin Mertoğlu ve aileleri ile görüşen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sporcuları onurlandırdı. Ersin Tatar, İngiltere’de judo branşında ülkemizi tanıtan Mert Mertoğlu ile Aylin Mertoğlu’nu cumhurbaşkanlığı sarayında gerçekleşen kabulde ödüllendirdi.