China Bazaar Gençlik Gücü Hentbol şubesini kapatıyor. Kulübün başkanı olan aynı zamanda Hentbol Büyük Erkek Takımının kaptanı da olan Zeeb Choudhry üzüntü yaratan konu ile ilgili olarak Hentbol Federasyonu’nun kendilerine gerekli motivasyonu sağlayamadığını dile getirdi. Başkan Zeeb Choudhry Türkiye’de oynayacak seviyeden çok gerilere gittiklerini, alt yapıdan oyuncu yetişmediği için kendisinin de takımda hentbol oynamak durumunda kaldığını vurguladı. Oyuncularının ve teknik heyetin de motivasyonunun düştüğünü belirten Gençlik Gücü Başkanı bu nedenle büyük ihtimalle Hentbol Büyük Erkek Takımının faaliyetlerini durduracaklarını sözlerine ekledi.