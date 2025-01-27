Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, açılması önerilen kapılar hakkında bilgilendirme yaptı.

Tatar, 9 kapı olduğunu belirterek, bu bağlamda geçiş noktalarına ziyaretler gerçekleştirdiğini ve yerinde gözlem yaptığını ifade etti.

Kapılardaki geçişlerle ilgili rakamları paylaşan Tatar, belirtilen rakamın artmakta olduğunu ifade ederek, geçişlerde yaşanan sıkıntıların giderilmesinin her iki toplumun yararına olacağını kaydetti.

Haspolat kapısının taksiler dahil ticari araçlara açılabilmesi için gündeme getirildiğini belirten Tatar, Sanayi Bölgesi’nde, Yeşil Hat Tüzüğü bağlamında ticarete konu olacak ürünlerin ve malzemelerin karşılıklı olarak geçişinin Metehan’daki trafik yoğunluğunu hafifleteceğini ve ticareti artıracağını söyledi.

Tatar, KKTC topraklarını güvenlik açısından sıkıntıya sokabilecek transit geçişleri kabul edemeyeceklerini söyleyerek, Akıncılar kapısını önerdiklerini kaydetti.

Pozitif ve yapıcı bir öneri olarak sundukları Akıncılar kapısının hem Kuzey hem de Güney'e yarar sağlayacağına inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu kapının geçişlere ve ekonomik aktivitelere katkı sağlayacağını söyledi.

Gerekli düzenlemeler yapılması durumunda bu kapıların açılabilmesinin mümkün olduğunu kaydeden Tatar, yapıcı bir tutumla destek vermeye ve iş birliği içerisinde çalışmaya hazır olan Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e ve ekibine teşekkür etti.

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler de bilgilendirme için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Karavezirler, çalışanlar ve belde halkının iş birliği içerisinde çalışmaya hazır olduklarını belirterek, merkezi hükümet yerel yönetim iş birliği çerçevesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yöneteceği sürecin kendileri için oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi.