Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BMGS) Antonio Guterres ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde New York’ta gerçekleşen Kıbrıs Konulu Genişletilmiş 5+1 Formatlı Gayri Resmi toplantıda Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile ikili bir görüşme yaptı.

Birleşmiş Milletler Merkezi’nde, Genel Sekreter’in makam katında gerçekleşen görüşmede Tatar’a Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci Güneş Onar, Cumhurbaşkanı Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, Cumhurbaşkanı Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar ve Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal eşlik etti.