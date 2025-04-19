Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lacivert Medya'nın KKTC'de hayata geçireceği film platosunun ve burada çekilecek "Ayse Tatile Çıktı" isimli filmin ön tanıtım etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cengizköy'de gerçekleştirilen etkinlikte Tatar, “Filmin Kıbrıs Türk halkının 1974 öncesinde yaşadığı zorlukları genç nesillere aktarma ve dünyaya duyurma konusunda önemli bir misyon üstlendiğini” söyledi.

Tatar, 30 yıl önce kendisinin Show TV Genel Müdürü olduğu dönemde aynı bölgede "Geçmişin İzleri" filminin çekildiğini hatırlattı.

Türk sinemasının son yollarda kaydettiği gelişime dikkat çeken Tatar, Türk dizi ve filmlerinin uluslararası alanda gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.