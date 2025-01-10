Maliye Bakanlığı’nda dün yapılan toplantıda sendikalar adına söz alan Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, basının toplantıya ilgisine dikkat çekerek, “Belli ki toplumun bütünü bu odada çıkarken bir şey bekliyor.” diye konuştu.

Halkın refahı ve mutluluğu için daha güzel bir noktaya gelmeyi temenni eden Bıçaklı, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası ve hayat pahalılığına ilişkin yasa hakkında hükümetin iradesini ve yaşananları hatırlattı.

Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Grev ve Referandum Yasa Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu’nda geri çekildiğini kaydeden Bıçaklı, “Önümüzde hayat pahalılığı meselesi kaldı.” dedi.

Yıllardır uygulanan sistemin değiştirilerek, çalışanların, emeklilerin ve asgari ücretlilerin alım gücünün geri çekilmesini kabul etmeyeceklerini dile getiren Bıçaklı, şöyle devam etti:

“Ülkede ekonomik sıkıntı vardır ve halkımızla beraber tasarruf yapacaksak biz varız. Ama nasıl? Başlayacağız cumhurbaşkanından, geleceğiz başbakana, bakanlara, vekillere, sermayeye verilen teşviklere sonra sıra çalışana, emekliye geldiğinde onları da konuşuruz.”

Bir saati aşkın toplantı sonrası Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, “Belli ki devletin bütçesinde açık var. Bu bütçe içerisindeki açığın belirli bir miktarını tasarruf etmek istiyorlar.” diye konuştu.

Bıçaklı, işçilerin, memurların, emeklilerin, asgari ücretlinin cebinden paranın alınmasına müsaadeleri olmadığını söyledi.

Bakan Berova’nın toplantıda bu konuda tek başına yetkili olmadığını söylediğini dile getiren Bıçaklı, bugün UBP grubu ve hükümet ortaklarının yapacağı toplantıda konunun tartışılacağını ve son noktanın kendilerine aktarılacağını belirtti.

İktidara mensup vekillerden sağduyulu kişiler olduğunu da ifade eden Bıçaklı, “Yarınki (bugünkü) toplantıda bu yanlıştan vazgeçecekler diye bir ümidim var… Onlar yoluna devam edecekse, biz de yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Bıçaklı, söz konusu tasarının geri çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, aksi halde ‘askıya’ alınan süresiz grev ve eylemlilik sürecinin yeniden başlayacağını ifade etti.