Maliye Bakanı Özdemir Berova, hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili öngörülen yasal düzenlemeyi ele almak üzere sendika temsilcileriyle dün toplantıda bir araya geldi.

32 sendika temsilcisi ile Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın görüşmesinde UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, hayat pahalılığı ödeneği hesaplamasından “konsolide” ifadesinin çıkarılması yönündeki yasa tasarısı konusu bulunuyordu.

Sendikalar, söz konusu tasarının geri çekilmesini, aksi halde ‘askıya’ alınan süresiz grev ve eylemlilik sürecinin yeniden başlayacağını açıklamış durumda.

Konuyla ilgili bu sabah Meclis’te Ulusal Birlik Partisi Grubu, hükümet ortakları ve "hükümete destek veren milletvekilleri" ile toplantı yapacaklarını açıklayan Berova, “İsteğimiz mümkün olabilecek en iyi noktaya ulaşmaktır.” dedi.

Berova, bu sabah Meclis’te saat 09.30’da Ulusal Birlik Partisi Grubu, hükümet ortakları ve hükümete destek veren milletvekilleri ile toplantı yapacaklarını söyledi.

Bir soru üzerine Maliye Bakanı Özdemir Berova, hükümet ve devlet olarak en büyük dertlerinin sürdürülebilir bir şekilde halkın refah ve mutluluğunu sağlamak olduğunu ancak sonsuz kaynaklara sahip olmadıklarını ifade etti.

Ortaklaşma demenin bir tarafın her şeyi bırakarak, karşı tarafın isteklerinin tümüne kabul demesi anlamına gelmediğini dile getiren Berova, “Elbette ki isteğimiz mümkün olabilecek en iyi noktaya ulaşmaktır” dedi.

Bugün iktidar vekilleriyle konuyu değerlendirmelerinin ardından gerekirse sendika temsilcileriyle bir toplantı daha yapacaklarını belirten Bakan Berova, “Ondan sonra da bir noktaya gelinebilirse gelinir, gelinemezse demokratik hakları kullanmak bu ülkede yaşayan her vatandaşın hakkıdır.” şeklinde konuştu.

Sendikaların sivil itaatsizlik açıklamasının hatırlatılması üzerine ise Berova, “Bu ülke hukuk devletidir. Yasaların ve hukukun gerektirdiği her koşula her bir vatandaş uymakla mükelleftir.” dedi.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.