Şiddetli karın ağrısı şikayeti ile dün sabah saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, safra kesesi ameliyatı oldu. Ameliyatı gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müjdat Salih Balkan, Bakan Hüseyin Çavuş’un sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, Anestezi Uzmanı Dr. Yeşim Taşeli ile Genel Cerrah Doç. Dr. Ali Özant’ın gerçekleştirdiği operasyon bir saat kadar sürdü. Gerçekleştirilen laparoskopik kolesistektomi (kapalı safra kesesi ameliyatı) ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un safra kesesi alındı.

Taburcu oldu!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un geçirdiği operasyon ve sağlık durumu hakkında açıklama yapan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müjdat Salih Balkan, “Sayın Hüseyin Çavuş, 1 Ocak sabahı şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanemizin acil servisine başvurmuşlardır. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda, safra kesesi taşlarına bağlı olarak safra kesesi ameliyatına karar verilmiştir” dedi.

Prof. Dr. Balkan, “Sayın Bakan acilen ameliyata alınmış ve laparoskopik yöntemle safra kesesi başarılı bir şekilde alınmıştır. Ameliyat sonrası bir günlük takip tedavisinin ardından bugün sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Müjdat Salih Balkan, “Her zaman olduğu gibi bu süreçte de özveri ile kaliteli sağlık hizmeti sunan uzman kadromuza ve tüm hastane personelimize teşekkür ederim” ifadesini kullandı.