Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na borcu olan abonelere ödeme planlarına göre faiz affı yapılarak, ödemelerinin taksitlendirilmesi yasa gücünde kararnameyle düzenlendi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, alacaklarının tahsili konusunda borcu olan tüm abonelere, Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak, 30 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na olan Elektrik Borçlarının Tahsili ile ilgili Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararname”ye göre işlem yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, başvuruların 29 Ocak tarihine kadar tüm Kıb-Tek şubelerinden yapılabileceği belirtildi.