Tarım Dairesi Müdürlüğü, zararlı böcek Diaphorina citri’yle kimyasal mücadele için uygun bir dönem olduğunu kaydederek, üreticilerin bu süreçte Kaza/Bölge Tarım Daireleri ile irtibat halinde olmaları çağrısında bulundu.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, kimyasal mücadele için “tarimdairesi.gov.ct.tr” resmi internet adresinden “Asya Turunçgil Psillidi (Diaphorina citri) İçin Geçici Tavsiye Alan Bitki Koruma Ürünlerinin Aktif Maddeleri listesinden faydalanılabileceği belirtildi.

Açıklamada, Tarım Dairesi ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Diaphorina citri için biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında parazitoit böcek Tamarixia radiata’nın üretim ve salımlarına da devam edildiği bildirildi.

Kimyasal mücadele yapacak üreticilerin biyolojik mücadelenin de sağlıklı bir şekilde devamlılığı için bilgi vermesi gerektiği duyurulan açıklamada, bahçesine biyolojik mücadele amaçlı parazitoit böcek Tamarixia radiata salınan üreticilerin ise, salım tarihinden itibaren 20 gün kimyasal mücadele yapmaması gerektiğine dikkat çekildi.

Uzmanlar tarafından arazi sürveylerinin düzenli olarak yapıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Entegre mücadele kapsamında zararlının popülasyonunu düşürmek için bazı dönemlerde biyolojik mücadele bazı dönemlerde kimyasal mücadele yapılması gerekmektedir. Hangi dönemlerde nasıl mücadele yapılacağı üreticilerimize duyurulacaktır. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde içinde bulunduğumuz dönemin kimyasal mücadele için uygun dönem olduğu görülmektedir.”