Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bağ alanlarında salkım güvesine karşı zaman kaybetmeden mücadele başlatılması uyarısında bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan duyuruda, yapılan gözlem ve analizler sonucunda, bağ alanlarında salkım güvesi çıkışlarının başladığının görüldüğü, özellikle meyve tutumu görülen üzüm çeşitlerinde gerekli mücadele uygulamalarının zaman kaybetmeden yapılması gerektiği kaydedildi.

Gözlem ve analizler, Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen “KKTC’de Bazı Önemli Tarım Ürünlerinde Majör Hastalık ve Zararlıların Erken Uyarı Sistemleri” projesi kapsamında, erken uyarı sistemi verileri de dikkate alınarak yapıldı.

Mücadelede kullanılacak ruhsatlı bitki koruma ürünlerine ilişkin güncel bilgiler, Tarım Dairesi resmi internet sitesine bulunuyor. (http://tarimdairesi.gov.ct.tr/)

Bağlarda düzenli kontrollerin sürdürülmesi ve teknik önerilere uygun hareket edilmesinin ürün kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı belitildi.