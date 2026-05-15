Narenciye üretiminde suyun daha verimli kullanılması, verim artışı ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla bilimsel proje başlatıldı.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne bağlı Güzelyurt İstasyonu bünyesinde yürütülecek “Yüzey Altı Damla ve Yüzey Üstü Sulama Yöntemlerinin Karşılaştırılması” projesi, 2026 Mayıs ayı itibarıyla uygulamaya konuldu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, projenin finansmanı TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi tarafından sağlanıyor. Çalışmada Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tarım Dairesi, Türkiye Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliği yapıyor.

Valensiya portakal parsellerinde yürütülecek proje kapsamında, “yüzey altı damla sulama” yöntemi ile akıllı toprak nem sensörleri kullanılacak. Çalışmada ayrıca uzaktan algılama teknolojilerinden yararlanılacak. Projeyle, daha az su kullanılarak daha yüksek verim elde edilmesi ve ülke tarımsal ihracatında önemli yeri bulunan narenciye sektöründe su kaynaklarının daha etkin kullanılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında farklı sulama yöntemlerinin su tüketimi, verimlilik ve üretim üzerindeki etkileri bilimsel verilerle değerlendirilecek.