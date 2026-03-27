Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, oğlak, keçi ve teke satışı yapacağını duyurdu.

Devlet Üretme Çiftliği Dairesi'nden yapılan duyuruda, Ercan Devlet Üretme Çiftliği'nde 50 baş kasaplık oğlak, 70 baş kasaplık keçi ve 2 baş kasaplık tekenin kapalı zarf yöntemiyle, canlı ağırlık üzerinden satılacağı belirtildi. Taban fiyatları; oğlak 350 TL/Kg, keçi 250 TL/Kg ve Teke 250 TL/Kg olarak verildi.

Tekliflerin KDV’siz olarak verilmesi gerektiği, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı, sadece peşin (Nakit) veya banka teminatlı çek kabul edileceği, tekliflerin 1 Nisan Çarşamba 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğindeki teklif kutusuna atılması gerektiği belirtildi.

İhaleyi kazananların hayvanları en geç 10 Nisan Cuma'ya kadar almak zorunda olduğu, 10 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihalenin iptal edileceği ifade edildi. Satışa sunulan hayvanlar çiftlikte görülebilecek.