Maliye Bakanlığı önündeki eylemde konuşan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hükümetin sendikaların taleplerinin tümüne "ret" cevabı verdiğini belirtti.

Bengihan, "Memlekette hem emekçiler yanıyor, hem siyaset yerlerde sürünüyor, hem de kurumlar yanıp tutuşuyor. Bir tek bundan rahatsız olmayan Başbakan ve ortakları, saz arkadaşları Fikri Ataoğlu ile Erhan Arıklı" ifadelerini kullandı.

Ülkede son beş yılda, tarihte görülmemiş "rezillik, yalan dolan ve çürümüşlük" yaşandığını savunan Bengihan, hırsızlığın sıradanlaştığı, siyasi ve ahlaki değerlerin çürüdüğünü ileri sürdü.

Güven Bengihan, "2024 yılı yolsuzluk algısı raporunda 180 ülke içinde 140. sıradayız. İş insanlarının yüzde 40'ı 'rüşvet vermeden işlerimiz dönmüyor' diyor. İzin almak için bakan, bürokrat kapısında iki sene bekleyenler var. Rüşvet, hırsızlık normalleşti. Bu, bu hükümetin yarattığı siyasi ve ahlaki bir çürümedir" dedi.

Hükümete istifa çağrısı yapan Bengihan, AKP'ye de eleştirilerde bulundu.