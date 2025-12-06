Maliye Bakanlığı önündeki eylemde konuşan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümetin istifa etmesi gerektiğini savundu. Serdaroğlu, “Bunlardan bir şey beklemek, ölü gözünden gözyaşı beklemek olur" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarının neden görevden alındığının açıklanmasını isteyen Serdaroğlu, "Başbakanlık müsteşarı içeri alınmışken, ertesi gün Çalışma Bakanlığı müsteşarının görevden alınması hiç tesadüf değildir. Buna kimse sessiz kalamaz. Bu görevden almanın nedeni açıklanmalı" dedi. Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarlığına yapılan atamayı da eleştirdi.