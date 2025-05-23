Politis gazetesi “Kıbrıs Türk Toprağına Yasa Dışı Ekimler” başlıklı haberinde, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği'nin, yasallığın tesis edilmesi, göçmenlerin ve çiftçilerin haklarının aynı zamanda tarımsal üretiminin garanti altına alınması amacıyla Kıbrıs Türk toprağıyla ilgili araştırma yaptığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği'nin son altı ay içerisinde topladığı veriler neticesinde, Tarımsal Ödemeler Örgütü'ne (KOAP) sübvansiyon için yapılan Kıbrıs Türk topraklarına ilişkin başvuruların yüzde 50’den fazlasının gerek devren kiralama, gerekse vasiliğin izni olmaksızın yasa dışı müdahale yoluyla, yasa dışı olarak ekilmesi olaylarından oluştuğunun tespit edildiğini belirtti.

2015 yılı ve sonrasında konunun düzenlenmesi için sarf edilen çabalara karşın, konu üzerinde hukuki bir çözümün sağlanamadığını kaydeden gazete, söz konusu dönemde Bakanlar Kurulu'nun zaman zaman aldığı kararlarla, çiftçilere KOAP’tan tarımsal sübvansiyon talep edebilmeleri için geçici teminat sağlandığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği olarak İçişleri Bakanlığı'nın, Kıbrıs Türk mallarının rasyonalizasyonuna yönelik daha geniş çabalar çerçevesinde, uyum ve yasallığın yeniden sağlanması amacıyla makul bir süre verilmesi için, üç yılı kapsayan, geçiş düzenlemelerini ileriye götürdüğünü kaydetti. Kıbrıs Türk Malları Vasiliği'nin ileriye götürdüğü düzenlemelerin, “Kıbrıs Türk arazilerine, sıkı önkoşullar altında ekim yapılması için geçici izin verilmesi, izin süresinin de dolması halinde, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği ile daha önce kira sözleşmesi yapmamış çiftçinin de KOAP’tan sübvansiyon alamamasıyla” ilgili olduğu belirtildi.

Habere göre, İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, bu düzenlemelerle ilgili tarım örgütlerine, ilgili birimlere ve siyasi partilere bilgilendirmede bulunurken 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayacak geçiş döneminin sona ermesiyle de yeni bir uzatmanın olmayacağını ifade etti.