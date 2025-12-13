Kuzey Galler’de bir metal dedektörü meraklısının sıradan bir yağmur gününde aldığı zayıf sinyal, bir anda arkeoloji tarihinin en büyük keşiflerinden birine dönüştü.

Earth’te yer alan habere göre bir tarlada yapılan aramada, toplamda 15 bin sikke içeren ve 59 kilogram ağırlığındaki iki kap gün yüzüne çıkarıldı. Toprağın sadece 46 santimetre altında bulunan hazinenin, bölgedeki Roma varlığına dair önemli ipuçları sunması bekleniyor. Sikkeler şu anda Cardiff Ulusal Müzesi’nde konservasyon ve analiz sürecinde.

Keşfin “Hazine” statüsünde olup olmayacağına ise bölge koroneri karar verecek. Bu karar, hazinenin değerlemesini ve müzeye devredilme sürecini belirleyecek.

Metal dedektörü meraklısı David Moss, aynı bölgede sekiz yıldır araştırma yürütüyordu. Moss, 2018’de aynı tarlada 2.700’den fazla Roma sikkesi içeren başka bir hazine ortaya çıkarmıştı. Bu buluntu, bölgede daha fazlası olabileceği yönünde güçlü bir işaret vermişti.

Yaklaşık altı hafta önce yağmurlu bir günde çalışan Moss, dedektörünün verdiği zayıf ama sürekli sinyali takip ederek toprağı kazdı. Beklentisi demir bir parça bulmaktı; ancak kısa süre sonra kil bir kabın kenarı göründü. Kap, ağzına kadar Roma sikkeleriyle doluydu. Moss “Bu büyüklükte bir buluntuyu ikinci kez ortaya çıkaracağımı asla düşünmüyordum” dedi.

İlk kaptan günler sonra yapılan ikinci aramada, aynı alanda ikinci bir kap daha tespit edildi.