İspanya’da yaşayan ve orada çalışan kadının çalışma saatinin 07.30’da başlaması gerekiyordu ancak çoğu gün 06.45 ile 07.00 arasında ofise geliyor ve görevi başlamadığı için yapacak bir işi olmadan bekliyordu.

İşveren, çalışanına belirlenen saatten önce işe giriş yapmasının yasak olduğunu açıkça iletti. Buna rağmen genç kadın, sabahın erken saatlerindeki gelişlerini sürdürdü.

Hatta bazı günler çalışanın, henüz fiziksel olarak iş yerine gelmeden şirket uygulaması üzerinden işe giriş yapmaya çalıştığı da iddia edildi. Mahkemeye sunulan kayıtlara göre, defalarca sözlü ve yazılı uyarı almasına karşın kadın, uyarılardan sonra en az 19 kez daha erken gelmeye devam etti.

İşveren, ayrıca çalışanın başka bir konuda da güveni kötüye kullandığını öne sürdü. Şirket, kadını bir şirket aracına ait kullanılmış bir aküyü izinsiz satmakla suçladı. Mahkeme, bu iddianın da işveren–çalışan arasındaki güven ilişkisinin zedelendiğini gösterdiğini belirtti.

Genç çalışan işten çıkarılmasının haksız olduğunu savunarak Alicante Sosyal Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak mahkeme, işverenin kararını yerinde buldu. Kararda, asıl sorunun çalışanın erken gelmesi değil, emirlere sürekli olarak uymayı reddetmesi olduğu vurgulandı. Mahkeme, bunun İspanyol İşçi Statüsü’nün 54. maddesi kapsamında “ciddi ihlal” olduğuna hükmetti.